Характеристики смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro

Новый китайский смартфон бросает вызов другому аппарату Huawei P30 Pro. Xiaomi Mi CC9 Pro обещает стать самым популярным телефоном. Напомним, новый представитель Xiaomi с пятью задними камерами будет представлен 5 ноября.





Характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro: 6,47-дюймовый AMOLED- дисплей Full HD + — 2340Х1080 пикселей, процессор Snapdragon 730G с восемью ядрами, графический чипсет Adreno 618 GPU. Объём памяти: 6 ГБ / 8 ГБ / 12 ГБ LPPDDR4x, 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ UFS 2.1. В смартфоне поддерживаются режим Dual SIM-карт, обновленный MIUI и Android 9.

Оптические возможности смартфона: 108 Мп задняя камера с сенсором Samsung HMX, светодиодной вспышкой, телеобъективом, пятикратным оптическим зумом и ультра широкоугольным объективом, а также датчиком ToF. В телефоне используются фронтаDual SIMмера 32 Мп.

Есть сканер отпечатков пальцев, он встроен в экран. Аппарат работает от зарядной батареи 5170 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Размеры смартфона: 157,8х74,2х9,67 мм с весом 208 г.



