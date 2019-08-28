Huawei P30 и P30 Pro появились в двухцветной версии

Китайский производитель решил выпустить популярную серию смартфонов Huawei P30 в новых цветовых решениях. Модели получают задние панели, которые будут использовать необычную цветовую схему.





Новые цветовые варианты для моделей P30 уже получили одобрение в ведомстве интеллектуальной собственности Европейского союза. Напомним, так называемый двухцветный телефон Pixel есть уже в коллекции компании Google. Huawei представляет очень похожую структуру в смартфонах серии P30.

Производитель пока намерен использовать двухцветную структуру только для Huawei P30, позже аналогичное цветовое решение может быть использована и для Huawei P30 Pro. Сообщается, что аппараты в новых цветах будут представлены на IFA 2019.

Напомним, основные особенности Huawei P30: 6,1-дюймовый OLED-дисплей – 2340х1080 пикселей, процессор Kirin 980, 6/128 ГБ, Android 9, EMUI 9, камеры 40, 16 и 8 Мп, фронтальняа 32 Мп, Dual SIM, сканер отпечатков, аккумулятор 3650 мАч, сертификация IP68 и др.

В начале августа производитель снизил цены на свои смартфоны Huawei P30 и P30 Pro, так, модель стала дешевле на $43 и модель P30 Pro — на $70.



