Xiaomi запатентовала складной смартфон

Компания официально подала документы на оформление своего первого телефона со складным экраном. Напомним, прототип такого телефона под брендом Xiaomi недавно был продемонстрирован главой компании.



Генеральный директор Xiaomi Линь Бин появился перед журналистами с таким телефоном. Напомним, в этом году уже были анонсированы складные аппараты Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X, которые разработчики показали в феврале. Однако пока производители не продали ни одного смартфона из-за проблем со складным экраном.

Если разработчики Huawei и Samsung выбрали почти одинаковую структуру сгибания (книгу) для своих телефонов, то Xiaomi выбрала другой способ. Поэтому китайская компания официально оформила патент на свой складной экран в Офисе интеллектуальной собственности Европейского Союза. Смартфон Xiaomi при сгибании составляет три части, поэтому пока не ясно, где будет размещена фронтальная камера. Возможно, она будет всплывающей или её могут установить под экраном.



