Эксперты оценили Samsung Galaxy Fold

В целом новый аппарат производит хорошее впечатление, журналисты специализированного издания тщательно изучили Samsung Galaxy Fold. По их ощущениям, место сгиба трудно увидит, защитный материал на экране выглядит, почти как стекло.





Напомним, компания Samsung очень быстро организовала продажу нашумевшего устройства Galaxy Fold, а релиз должен был состояться позже. Сообщается, что ограниченная партия смартфонов уже поставлены в некоторые страны. Пока не ясно, есть ли возможность купить смартфон большому количеству пользователей или представители южнокорейской компании проводят пилотные продажи.

Известный ресурс не стал затягивать знакомство с Galaxy Fold, таким образом, SamMobile составил небольшой отчёт о знакомстве с гибким смартфоном и поделился своими выводами относительно этого флагмана. 12 апреля южнокорейская компания открыла в Амстердаме фирменный магазин Samsung, до начала мероприятия журналистам дали возможность за несколько минут рассмотреть и подержать в руках Galaxy Fold.





Отмечается, что складка на гибком экране Galaxy Fold не видна. Экран покрыт специальным защитным материалом, напоминающий стекло, таким способом разработчик решил вопрос безопасности дисплея. По мнению участников данного «знакомства», Galaxy Fold все-таки получился немного толстоватым, также очень заметна щель между двумя частыми аппарата. Журналисты отметили и основные достоинства смартфона: его экран имеет высокое разрешение и картинки очень четкие, в закрытом состоянии использование Galaxy Fold является удобным.





Естественно, что всех пользователей интересует складка на экране. В новых аппаратах она почти не заметна, но что станет с ней после длительного использования смартфона? Представители компании заявили, что улучшение гибкого экрана продолжается, и он будет доведен до идеального состояния.