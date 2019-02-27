Складной Huawei Mate X существует и работает

После анонса Huawei Mate X в сети начались бурные дебаты о возможностях и успешности новинки. Первый в мире реальный смартфон с гибким экраном опробовали уже в Барселоне на MWC 2019 и опубликовали видео с процессом тестирования устройства в работе.





Работу аппарата продемонстрировали экспертам и журналистам представители Huawei. После этого показа можно сказать, что фантастический смартфон будущего реально работает.

Смартфон складывается и раскладывается, операционная система работает в разных режимах без проблем и торможений. Телефон легко складывается путем нажатия одной лишь кнопки.

Интересно, что многие эксперты назвали дизайн складного аппарата настоящей катастрофой и предсказал не совсем успешное будущее смартфона. Судя по цене аппарата — $2600, производитель не разделяет эти опасения. Хотя, как и все первые модели из новых серий, Mate X также нуждается в некоторой доработке, например, разработчики должны предложить более усиленную защиту экранов аппарата, ведь в складном режиме дисплеи могут повредиться от ударов и падений.





Технические характеристики для Huawei Mate X: AMOLED экран в развернутом виде 8,0 дюйма, а в складном режиме 6,6 дюйма, Krin 980, память 512 ГБ и 8 ГБ ОЗУ, камеры: 40 Мп, 16 Мп, 8 Мп. Нет фронтальной камеры.