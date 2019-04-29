Royole FlexPai - первый в мире складной телефон уже распродан

Samsung Galaxy Fold считается первым в мире складным смартфоном, но на самом деле уже в конце октября прошлого года Royole Technology выпустила первый складной смартфон под названием «FlexPai». К декабрю 2018 года компания выставила смартфон на предпродажу.







Сегодня Royole Technology официально объявила о том, что первая партия FlexPai официально запущена в Tmall и была распродана. Royole не раскрывает объем продаж первой партии. Следующий раунд продаж запланирован на 10 часов утра 9 мая.





Royole FlexPai поставляется в трех вариантах: 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и 8 ГБ + 512 ГБ, что стоит 8999 юаней (1337 долларов США), 9998 юаней (1486 долларов США) и 12999 юаней (1932 доллара США) соответственно. Толщина FlexPai составляет всего 7,6 мм. Это гибкий экран AMOLED второго поколения с диагональю 7,8 дюйма, независимо разработанный компанией Royole Technology (4,3 дюйма в сложенном состоянии). В то же время FlexPai поставляется с технологией «мягкой зарядки», также независимо разработанной компанией Royole Technology. Официальный представитель компании сказал, что он может быть заряжен до 80% за один час.





Изначально Samsung Galaxy Fold планировалось стать первым в мире складным смартфоном массового производства, но этого не произошло из-за недостатков конструкции. Huawei Mate X, еще один складной телефон, должен появиться на рынке в июне. С уже распроданным Royole FlexPai, он будет первый складной смартфон в мире, появившийся на рынке.