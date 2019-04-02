Lenovo готовит свой складной телефон

Известный китайский производитель сейчас проходит весьма непростой период в своей истории. Хотя Lenovo прекрасно продает свои модели в серии Z5. Смартфоны Lenovo Z5 Pro и Z5 Pro GT отличаются красивым дизайном и хорошим аппаратным обеспечением.





В дни Mobile World Congress многие компании продемонстрировали концептуальные складные смартфоны, а Huawei и Samsung уже создали свои варианты таких моделей. В данном сегменте каждый день появляются новые образцы. Вот и Lenovo готовится войти в этот бизнес.

Складной аппарат Lenovo засветился пока в патентных документах. Судя по чертежам, основная идея складного телефона Lenovo базируется на системе шарниров, например, как Samsung Galaxy Fold. Разработанная Lenovo модель больше напоминает планшетное устройство, и мало похожа на телефон. Другие детали можно будет узнать в ближайшем будущем, производитель готов к выпуску аппарата.





По некоторым данным, китайский производитель свои складные модели будет выпускать под маркой Motorola Razr уже в этом году. Lenovo начала тестирование пластикового OLED для складного телефона. Представители Motorola рассказали, что инженеры давно начали работу над складным аппаратом. После выпуска складных телефонов Huawei и Samsung, несомненно, интерес к подобным моделям вырастит. Именно поэтому производитель готов «запрыгнуть на подножку поезда» и выпустить свой складной смартфон.

Lenovo еще в начале года раскрыла планы и заявила, что складные Motorola появятся «не позже, чем подобные аппараты Huawei и Samsung на рынке». Свой патент компания представила в ведомство интеллектуальной собственности. Имя Razr инженеры выбрали также не просто так, именно эти модели Motorola будут ассоциироваться у пользователей с раскладными моделями.





Напомним, выпуск Samsung Galaxy Fold ожидается в апреле, а Huawei Mate X – летом. Motorola запланировала выпуск своей модели на август.