Huawei Mate X выходит на индийский рынок

Выход смартфона вызвал настоящую бурю в Индии. Ведь регион считается беднейшим рынком в мобильной индустрии, поэтому волнения относительно продаж Huawei Mate X именно в этой стране кажутся странными.





Мобильный сегмент мирового рынка на данный момент претерпевает глобальные изменения. Mobile World Congress выявил многие тенденции и недостатки в этой сфере. Во время выставки были представлены новейшие модели коммуникационных аппаратов со складными экранами и поддержкой 5G. Однако эти аппараты вызывают беспокойство у аналитиков, они пока не доступны массовому пользователю.

Рекомендованная стоимость аппаратов составляет:

— Samsung Galaxy Fold — $1980;

— Huawei Mate X — $2600.

По некоторым сообщениям, дорогой смартфон Huawei Mate X будет представлен даже на индийском рынке. Поэтому у аналитиков рынка вызывает недоумение появление Mate X на индийском рынке с низкой покупательной способностью. Однако китайский компании удалось не только шокировать специалистов, но и прорекламировать бренд Huawei и ожидаемую новинку ещё раз.





Напомним, на выставке в Барселоне складной Huawei Mate X показывали в «секретной комнате». Компании и тогда удалось создать ажиотаж вокруг новинки Huawei. «Смартфон будущего» легко складывается и раскладывается, а его интерфейс адаптирован к разным режимам. Аппарат работает без торможений и сбоев.