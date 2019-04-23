Huawei Mate X будет выпущен без задержек

Неподтвержденное сообщение о том, что Huawei откладывает запуск Mate X, появился сегодня утром. Однако новая информация (китайский сайт Phoenix Technology со ссылкой на инсайдеров Huawei) опровергает эти заявления, утверждая, что складной телефон должен быть запущен в июне.







В первоначальной новости указывалось на то, что Samsung откладывает запуск Galaxy Fold на нескольких рынках в связи с предполагаемыми проблемами с дисплеем BOE, сделанным на Huawei (дисплей на Galaxy сделан Samsung), что могло бы быть причиной для Huawei отодвинуть запуск на сентябрь, предположительно, для проведения дополнительных испытаний.

Huawei Mate X использует другой механизм складывания, и источники утверждают, что он не страдает от тех же проблем, что и дизайн Samsung.



Кстати, компания Huawei еще не сделала никаких официальных комментариев о задержке.