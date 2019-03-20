Apple показала концепт складного iPhone

Смартфон iPhone X Fold является ответом компании Apple на аналогичные разработки своих основных конкурентов Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. Видимо, эра складных аппаратов уже стартовала. Оживит ли этот тренд рынок, покажет время?!





Ясно, что складные смартфоны будут предлагаться за астрономические цены. Несмотря на это, в этом году на рынке появятся 200 тыс. аппаратов Samsung Galaxy Fold. Однако Apple и Huawei, как заявили их представители, не будет торопиться. У них нет просто достаточных ресурсов запустить массовый выпуск складных аппаратов.

Специалисты отметили, что на данном этапе решение складного аппарата у Apple считается более предпочтительным, так как у телефонов других производителей экран оказывается снаружи в складном режиме, а у Apple наоборот.

Компания показала концепцию, которая превзошла все ожидания экспертов и пользователей. Пока концепция складного телефона iPhone X Fold является одной из лучших.

Один компактный экран нового айфона получил соотношение сторон 1:3, второй немного больше с соотношением сторон 2:3.





Экран смартфона получил более тонкие рамки, в раскрытом виде аппарат превращается в объёмный 8,3-дюймовый планшет. На видеоролике, который показали разработчики, показывается, что iOS является совместимым со складным телефоном.