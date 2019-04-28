Изображения складной Motorola Razr 2019 просочились в прессу

Хотя складные смартфоны, о которых мы больше всего слышали, это Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X, другие производители также разрабатывают свои собственные устройства, которые намерены выпустить.

Одним из самых ожидаемых является новый Motorola Razr (2019), который является переизданием легендарного бестселлера компании, но теперь со складным экраном.

Теперь несколько изображений, которые позволяют нам оценить внешний вид складывающейся Motorola Razr (2019) во всей ее красе.

В отличие от устройств Samsung и Huawei, Motorola, похоже, создала не устройство с большим экраном размером с планшет, а смартфон с привычным размером экрана, но складной, чтобы он занимал меньше места.

Motorola Razr (2019) сгибается внутрь, что должно помочь защитить экран от ударов и царапин, а телефон имеет более толстую область в нижней части, что облегчит закрытие и предотвратит случайное развертывание телефона.

Ни на одном из изображений не показывается, что смартфон полностью закрыт, поэтому мы не знаем, будет ли он полностью сложен или, как в случае с Galaxy Fold, будет «зазор» между обоими экранами.

На данный момент мы не знаем о наличии или ценах, хотя, по слухам, его стоимость будет несколько более доступной, чем у устройств Samsung и Huawei — около 1500 долларов.