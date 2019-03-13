Глава Huawei отказывается от Android

Слова Генерального директора компании Чэндуна не стали сенсацией, но мало кто ожидал такое заявление: «Нам не нужен Android!»





В последние два года для Huawei стали прекрасными, в 2016 компания отметила небольшую динамику продаж, а в 2017-18 гг. она стремительно ускорилась. Серия аппаратов Huawei, Р10 и Р20, а также смартфоны с приставкой Mater серьезно притеснили аппараты Samsung, которые не уступали лидерство до этого несколько лет. Южнокорейский производитель и сам виноват, компания вязалась в борьбу с Apple и оставила средний сегмент без внимание. Пустоту после Samsung начали занимать китайцы, которые стали развивать мобильную индустрию по всем направлениям.

Юй Чэндун заявил, что компании «не нужно использовать платформы Microsoft и Android». Скоро сторонние операционные системы не будут обязательными для китайских смартфонов. По мнению специалистов, свою операционную систему Huawei и Fuchsia должны представить в ближайшее время. Другие производители также последуют этому примеру, отметил Чэндун.





Также он отметил, что дорогостоящие телефоны станут намного дешевле, и цена таких аппаратов не будет превышать $1000. Напомним, на MWC 2019 Huawei презентовала складной смартфон Mater X. Ожидается, что цена новинки будет составлять $2585.