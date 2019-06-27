Huawei готова отказаться от Android в пользу HongMeng

Китайский разработчик может остаться без операционной поддержки из-за американо-китайской торговой войны. Поэтому компания разработала свою операционную систему. Как заявили в Huawei, создатель Android компания Google может потерять около 800 миллионов пользователей по всему миру.





Выпуск HongMeng OS намечается осенью, а точнее, не позднее октября. Генеральный директор компании Рен Чжэнфэй заявил, если Huawei перейдет на свою прошивку, тогда Google потеряет сотни миллионов своих пользователей. При этом основатель Huawei отметил, что компания не хотела отказываться от Android, кроме того, компании Huawei и Google всегда находились на одной волне.

Напомним, компания предоставила своим действующим смартфонам Huawei Mate 20 X обновление EMUI 9.1, которая теперь имеет новые функции. Домашний интерфейс базируется на Android 9. Распространение свежей версии ОС уже стартовало в глобальном масштабе.

Huawei Mate 20 X получают обновление под номером 9.1.0.300 (C185E3R2P1), а размер файла составляет 4 ГБ. Обновление включает следующие решения: файловые системы EROFS, технология графического ускорения GPU Turbo 3.0, а также «лунный» режим Moon Mode.



