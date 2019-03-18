Новый Android Q стал ближе к iOS

Первые пользователи, которые проверили мобильную платформу в деле, очень хвалят Android Q. По навигации операционная система ещё больше приблизилась с платформой iPhone.





Ранее было объявлено, что первыми пользователями Android Q станут владельцы смартфонов Pixel. Очень модными сегодня являются полноэкранные смартфоны, которые почти не имеют рамки вокруг экранов. Именно поэтому производители смартфонов занимаются модифицированием собственных графических оболочек под Android, они делают управление своими аппаратами простым и удобным.

Впервые в Android 9 разработчики предложили навигацию с использованием жестов, а в Android Q подобная возможность будут расширена и реализована идея полноэкранных жестов.

Некоторые способы управления в рамках Android Q напоминают управление жестами в iPhone X, так, смахивание влево аппаратов возвращает пользователя к ранее открытому приложению, смахивание аппарата вверх позволяет ознакомиться со списком всех запущенных программ.





Бета-вариант Android Q работает плавно и управления с помощью жестов происходят без тормозов и быстро. Финальный вариант ОС выходит в августе. Хотя Android Q может выйти и в сентябре, заявляют в Google. Разработчики уже выпустили специальные обои для новой версии.