Huawei создает ОС Hongmeng для общей экосистемы компании

Однако производитель лишь подтвердил, что готовит операционную систему Hongmeng для своих устройств, которые работают на Android. Компания пока не будет проводить специальную презентацию Hongmeng – это лишь пока рабочее наименование программы.





Ранее в Сети появился рекламный тизер с информацией о новой операционной системе. На картинке указано, что презентация программы пройдет 24 июня в Гонконге.

Но на официальном уровне Huawei опровергла эту новость. Разработчик не планирует представлять свою операционную систему в указанный день.

Напомним, о планах создать свою операционную систему китайская компания заявила после приостановки сотрудничества с Google. Программа Hongmeng будет работать в самых разных аппаратах компании и будет совместима с другими прошивками, а также с приложениями Android.

По заявлению официальных лиц производителя собственная ОС от Huawei может появиться не ранее осени текущего года.



