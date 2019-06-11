Во всем мире зарегистрирована марка Huawei

Отказ Google предоставлять свою программу для китайских смартфонов стал причиной того, что Huawei создала свою операционную систему. Новая ОС получила, возможно, три названия – это HongMeng, Ark или Oak.





Эти наименования уже зарегистрированы в качестве торговых марок в нескольких странах мира. Платформа будет иметь в разных регионах разные имена.

Huawei ещё в прошлом году летом начала оформлять заявку на свою марку. Интеллектуальная собственность компании в Китае будет использовать название HongMeng, а для глобального использования предложено — Ark или Oak. Национальное ведомство интеллектуальной собственности утвердило в конце мая торговую марку.

В начале июня Huawei успела зарегистрировать фирменную операционную систему в Канаде, Мексике, Испании, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии, Перу, Турции и Филиппинах. Сейчас процесс оформления патента осуществляется в европейских странах.

Компания, описывая свою новую торговую марку, отметила, что это название «операционной системы», программа будет поддерживать смартфоны, планшеты, смарт часы и носимые устройства, а также гаджеты, которые будут иметь доступ в Интернет. Операционная система Huawei ожидается осенью.