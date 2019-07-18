Realme 4 не будет, пользователей порадуют смартфоном Realme 5

Бренд Realme представит следующий смартфон Realme, который будет называться Realme 5. Придется забыть о Realme 4. Новое поколение выйдет осенью. Напомним, на днях производитель показал Realme 3i – он является копией смартфона Realme 3. Смартфоны Realme предназначены в основном для индийского сегмента, но китайские традиции не стали нарушать и здесь, ведь в стране не любят цифру 4.





Поэтому большинство китайских производителей стараются избегать обозначения 4, которое символизирует смерть. Модель Realme 5 является более совершенным вариантом Realme X. Ожидается, что смартфон будет оснащен выезжающей фронтальной камерой и отличной аппаратной начинкой. Например, в Realme 5 может появиться SoC Snapdragon 855 Plus.

Пока официального заявления от компании нет, однако известно, что он будет доступен в октябре в Индии. Продажи стартуют до праздника Дивали – он пройдёт 27 октября.

Смартфон Realme X уже запущен на индийском рынке. Также стали известны технические характеристики Realme 3 Pro, смартфон будет доступен в ближайшее время. Аппарат укомплектован 6,3-дюймовым Full HD + экраном — 2340?1080 пикселей, восьмиъядерным Snapdragon 710, графическим процессором Adreno 616, памятью 4/64 ГБ, 6/128 ГБ, камерой 16 Мп, фронтальной – 25 Мп, аккумулятором 4045 мАч и поддержкой Android 9 и ColorOS 6.