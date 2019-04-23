Realme 3 Pro теперь официально с Snapdragon 710

Наконец, после стольких слухов, Realme 3 Pro теперь объявлен официально. Телефон является улучшенной версией Realme 3. Realme 3 Pro поставляется с увеличенной батареей, улучшенной оперативной памятью и лучшей производительностью. Давайте сначала посмотрим характеристики телефона.





Realme 3 Pro поставляется с Snapdragon 710 с тремя конфигурациями памяти — 4/64 ГБ, 6/64 ГБ, 6/128 ГБ. Однако, если вас не устраивает конфигурация памяти, вы можете использовать microSD объемом до 256 ГБ. Более того, карта памяти имеет собственный слот, с двумя дополнительными для SIM-карт.

Realme 3 Pro поставляется с фронтальной камерой 25MP

Одной из особенностей телефона являются его камеры. Селфи теперь 25 Мп с фиксированным фокусом и стандартным объективом f / 2.0, что является огромным обновлением по сравнению с фронтальной камерой 13 Мп в Realme 3. На задней панели также находится сканер отпечатков пальцев. Более того, Realme 3 Pro поставляется с настройкой 16 МП + 5 МП с тем же сенсором Sony IMX519, что и в OnePlus 6T.

Благодаря новому интерфейсу Color OS 6.0, основанному на Android Pie, в телефоне реализовано множество необычных функций камеры, в том числе Chroma Boost для более контрастных фотографий, режим Nightscape для съемки правильных снимков в темноте. Кроме того, компания внедрила замедленное видео со скоростью 960 кадров в секунду и качеством HD.



Кроме того, батарея теперь 4045 мАч. Что еще более удивительно, телефон поставляется с быстрой зарядкой Oppo — в розничной упаковке есть VOOC 3.0 с зарядным устройством на 20 Вт.



Цена и доступность Realme 3 Pro:

Телефон будет доступен в трех цветах — Carbon Grey, Nitro Blue, Lightning Purple. Цена будет начинаться с 200 долларов за вариант 4/64 ГБ и поднимется до 245 долларов за вариант 6/128 ГБ.

