«Старые» модели смартфонов получают Android Pie

Очень большие изменения происходят в глобальной экосистеме мобильной платформы Android. Уже большинство известных производителей предлагают обновленный Android Pie для своих новых смартфонов, теперь очередь дошла и до старых устройств.





Несмотря на намерения Huawei в будущем сократить зависимость от Android, другие крупные производители не планируют отказываться от программы Google. Хотя компании Xiaomi и OnePlus столкнулись с проблемами при обновлении своих старых моделей.

Oppo объявила, что начнет обновление Android Pie с аппаратов, которые выпускаются суббрендом Oppo Realme, кстати, в этих действующих моделях обновлений будет два — Android Pie и Nightscape.

Глава суббренда Мадхави Шет сообщил прекрасные новости, модели Realm 1, 2 Pro и U1 не только получают Android Pie, в этих аппаратах также будет улучшены функции, позволяющие делать ночные съемки. Обновление будет выпущено к июню. Другие модели также получают обновление, но без функции Nightspace.





Напомним, молодой бренд Oppo Realme представлен в середине мая 2018 года, а продажи аппаратов Realme превысили отметку 4 млн. Самым первым телефонов бренда является Oppo Realme 1 за $200 с 6/128 ГБ. На рынке ожидается недорогой аппарат Realme A1 за $150 с аккумулятором 4200 мАч.