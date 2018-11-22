Продажа смартфона Realme U1 стартует в Индии

Производители смартфонов ведут нешуточную борьбу за лояльность индийских пользователей. Этот рынок признан самым перспективным и прибыльным.





Realme также развернула в регионе масштабную акцию по продвижению своего продукта Realme U1. Напомним, на этом рынке сейчас лидирует Honor. Однако и Realme имеет хорошие шансы укрепиться в стране. Смартфон Realme получил признание на мероприятии «Лучший бренд – прорыв года», которое прошло в Дели.

Пользователи заметили в руках главы Realm Мадхава Шети новую модель U1, которая через несколько дней поступает в продажу на Amazon. Ожидается, что модель сможет достичь серьезных успехов на рынке.

Realme U1 использует MediaTek Helio P70 SoC. Аппарат является первым устройством, который получает инновационный чипсет. Новинка предлагает две камеры, расположенные сзади, а также датчик отпечатков. Задняя панель выполнена из стекла. Дизайн телефона напоминает оформление Realme 2 Pro. Аппарат оснащен 6-дюймовым экраном – 2340Ч1080 пикселей, 64/128 ГБ и 4/6 ГБ.





Релиз начинается 28 ноября ровно в 12:30. Все события во время выхода продукта будут транслироваться онлайн. Модель размещена в сегменте телефонов по цене 10000-15000 рупий. В Индии телефон можно будет приобрести только через Amazon India.