Xiaomi готовит специальную версию флагмана Mi 9

Знаменательное событие пройдет 1 апреля, новая версия посвящена амбассадору именитого бренда Ванг Юаню. Компания выложила в соцсети Weibo специальный тизер.





Интригующая картинка анонсирует выход специального флагмана Mi 9 и сообщает дату мероприятия. На упаковочной коробке можно видеть сценическое имя Ванг Юаня — «ROY». Ведь Wang Yuan является популярным певцом и членом популярной музыкальной группы TFBoys.

Артист участвовал во всех официальных мероприятиях кампании, рекламируя модели Mi 9. Теперь он популяризует и специальную версию флагмана.

Пока не уточняется, какие дополнительные функции или изменения получает новая версия Mi 9. Предполагается, что новинка получает более богатую комплектацию и дополнительное цветовое рушение. Возможно, в аппарате будет расширена память.





Xiaomi представила также плакат с девизом рекламной компании «Source Power». Кстати, плакат был опубликован в соцсети ровно в 11:08 – это совпадает со временем рождения амбассадора бренда. Кроме того, 14 февраля компания в целях рекламы именно этой модели украсила крупные китайские центры Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чэнду, Ханчжоу, Цзинань, Чжэнчжоу и Чунцин, а также на улицах создала надпись «Mi 9 любовь Ван Юань».