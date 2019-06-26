Обновление Xiaomi Mi 9 SE превращает смартфон в «кирпич»

Пользователи Xiaomi Mi 9 SE не хотят устанавливать последнее обновление MIUI 10.3.1.0 и OTA – размер файла 600 Мб. Ранее для смартфона Xiaomi Mi 9 SE производитель выпустил обновление, которое теперь доступно для распространения.



Обновление MIUI 10.3.1.0 и OTA успели получить многие владельцы Mi 9 SE. Они уже использовали новую прошивку и остались недовольными, на форумах они жалуются, что их телефоны превращаются в кирпичи после обновления. Аппарат просто зависает и не реагирует ни на что.

Новое решение стало раздражителем для пользователей Xiaomi Mi 9 SE. Само обновление включает исправления безопасности и меток, появились умные режимы для камеры и многое другое. К сожалению, на форуме сообщества Mi на данный момент появились многочисленные жалобы на обновление со стороны пользователей Xiaomi Mi 9 SE.

Пока эта ситуация касается лишь европейских пользователей, которые купили свои Mi 9 SE у официальных поставщиков Xiaomi. Представители компании в Европе предупреждают, что в Xiaomi знают о проблеме и скоро смогут предложить решение. Они рекомендуют пока не загружать обновление до решения проблемы. Интересно, что с этой проблемой не столкнулись те европейские пользователи, которые купили свои аппараты за пределами региона.



