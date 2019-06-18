Цена Xiaomi Mi 9 упала на домашнем рынке

Это состоялось впервые, сколько скидка, интересует пользователей других регионов. Цены на модели Xiaomi Mi 9 нельзя назвать заоблачными, новинки от Xiaomi и Redmi вышли в продажу по доступным ценам, поэтому скидка в ближайшее время не ожидалась.





Несмотря на это, на свежие модели Xiaomi есть хорошая скидка 200 юаней ($30), также дешевле можно купить китайскую версию аппарата с 6/128GB.

Уже со скидкой предлагается модель Mi 9, розничная цена аппарата теперь составляет 2799 юаней ($403). Пока не ясно, как отразится подобная скидка на продажах китайских флагманов. Однако и другие конкуренты компании пошли на такой шаг, так, Meizu объявила о значительном снижении на Meizu 16S в Китае. Теперь ожидается и удешевление Redmi K20 и Honor 20. Многие топ-модели становятся в Китае «народными» смартфонами.

Напомним особенности Xiaomi Mi 9: 6,39-дюймовый дисплей Full HD + — 1080×2280 пикселей, 7-нм 8-ядерный Snapdragon 855, графика Adreno 640 GPU, память 6 ГБ / 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128 ГБ (UFS 2.1) / 256 ГБ с 12 ГБ ОЗУ (Explorer Edition) и поддержка двух сим-карт. Смартфоны работают на платформе MIUI 10 на базе Android 9.