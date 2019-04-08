Компания LG продолжает обновление Android 9 Pie

Южнокорейская компания сделала заявление об обновлении своих моделей до платформы Android 9 Pie. Хотя пользователи отнеслись скептически словам представителей LG. Компания ещё в прошлом году обещала обновление до Android 9, но так и не начала обновление.





LG потребовалось время, чтобы предоставить быстрое обновление пользователям по всему миру. Компании пришлось создать новую команду из разработчиков программного обеспечения. Несмотря на все эти меры, отчёт производителя об обновлении не впечатляют. LG очень медленно предлагает загрузку обновления.

Прошло уже девять месяцев с начала запуска Android 9 Pie, но компания LG до настоящего момента предложила обновление только двум моделям G7 и G7 One, при этом новую платформу смогли загрузить только абоненты в Южной Корее. В остальных рынках обновление ещё ожидается для многих LG-смартфонов.





Команда разработчиков LG выработала специальную дорожную карту для некоторых моделей, владельцы которых поэтапно смогут загрузить Android 9. По планам компании, следующими кандидатами для обновления являются модели LG: V30 , V30S ThinQ, V35 ThinQ и V40 ThinQ – эти модели будут обновлены до июня. Разработчики предупредили, что данное расписание относится только к аппаратам в Южной Кореи. Модели и сроки обновления для глобального рынка будут определены позднее.





Напоминаем, что представлена свежая ОС Android Q, которая получила много улучшений и новшества. Google не раскрывает все удобства и функции новой платформы. Использование бета-версии показало, что новая ОС укрепила безопасность – нельзя без разрешения пользователя определить его местонахождение; поддержка складных телефонов – в новой версии появилась нативная поддержка складного смартфона; функция Sharing Shortcuts – обмен контентом будет осуществляться быстрее; улучшена работа панели настроек – теперь Android Q позволяет быстро добавлять в приложения через мгновенный доступ к системным настройкам и др.