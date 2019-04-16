Смартфон LG G8 ThinQ имеет лучшую автономность

Актуальность смартфона пользователи оценивают, исходя от длительности времени его автономной работы. Как правило, таким качеством могут похвастаться флагманские смартфоны, но и среди них есть лидеры. Тестирование показало, что среди южнокорейских флагманов лучшим является LG-смартфон, который легко обошел некоторых представителей Samsung Galaxy S10.





Специалисты оценили автономность LG G8 ThinQ, напомним, методы тестирования смартфонов является традиционными, они не меняются. Поэтому экспертам не составляет труда сравнить разные смартфоны, которые были протестированы по аналогичным условиям у разных разработчиков. Сравнение аппаратов LG G8 ThinQ и трёх версий Samsung Galaxy S10 показало, что первый смартфон обладает более преимущественными качествами автономности.

Южнокорейскому LG G8 ThinQ не удалось заполучить огромное пользовательское внимание, которое в основном направлено на продукты гигантов Samsung и Apple. Однако тестирование говорит о том, что этот аппарат также имеет неплохие характеристики, например, у смартфона отличный процессор Snapdragon 855, как и в моделях Galaxy S10. Смартфон получил прекрасную оптику и добротный аккумулятор. Да и стоимость у LG G8 ThinQ приемлемая для флагманского аппарата — $600.





Итак, тестирование по времени автономной работы LG G8 показали отличные результаты. Важно отметить, что смартфон оснащен батареей 3500 мАч, аккумулятор поддерживает бесконтактную подзарядку. Во время тестов смартфон использовался в течение дня, за это время кроме разговоров, смартфон использовался для 2 часов потоковой передачи Spotify, 30-минутной игры во время обеда, а также для просмотра нескольких роликов на YouTube. Если отключить опцию «Всегда на дисплее», то автономное время работы телефона может еще увеличиться. Время работы LG G8 ThinQ в активном режиме составляет 7 ч 30 мин.