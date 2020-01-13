Флагман OnePlus 8 получил суперэкран

Почему бы флагманскому аппарату не дать соответствующий по статусу экран? Экран у OnePlus 8 действительно шикарный с дисплеем 2К с частотой 120 Гц, а считывание сенсора составляет 240 Гц.

Китайский разработчик ранее обещал показать новейшую «дисплейную технологию». Настало время, и OnePlus показал свой экран, предполагается, что этот дисплей впервые появится в комплектации OnePlus 8.

Новый ожидаемый флагман получит OLED-экран с разрешением 2К и с улучшенной цветопередачей. Таким образом, этот флагман легко будет конкурировать с iPhone 11 Pro Max, который признан лучшим телефоном Apple по качеству экрана. Качество изображения обеспечивает автономный чип для динамической компенсации картинки. Экран получает заводскую калибровку цвета, а также автоматическую регулировку яркости, которая имеет почти 2096 уровней.

Компания в своей коллекции уже имеет смартфон с качественным экраном – это OnePlus 7T с дисплеем, кадровая частота которого 90 Гц.

Напомним, OnePlus ранее обещал провести 13 января мероприятие OnePlus Display Technology. Компанию OnePlus называют выдающимся производителем в индустрии. Причиной этого является неукоснительное следование компании принципу по использованию передовых инноваций в производстве своих смартфонов.



