LG официально представила флагман LG V50 ThinQ 5G

Модель LG V50 ThinQ 5G ранее была анонсирована и её уже ожидали поклонники марки. Итак, смартфон представлен — оказалось, что V50 ThinQ 5G имеет много общего со своим предшественником.





Основными достоинствами новинки LG называются внешний Dual Screen дисплей, который превращает модель в складной аппарат. Также смартфон работает в сетях пятого поколения. Пока LG не определилась с приоритетами, в отличие от других разработчиком, компания не делает акцент на складные модели, а направление 5G станет основной для производителя.

Модель V50 ThinQ 5G предлагает своим пользователям модем 5G и инновационный Snapdragon 855, камеру из пяти элементов и отличную автономность. От V40 ThinQ новинка унаследовала 6,4-дюймовый FullVision OLED – 3120Х1440 пикселей, фронтальную оптику с датчиками изображения 5 и 8 Мп и тройную камеру с 12, 12 и 16 Мп а также память 6/128 Гб.

Вот увлечение сканером отпечатков не обошло смартфон V50 ThinQ 5G, этот датчик находится на задней панели. Имеются испарительная система, позволяющая лучше охлаждать аппарат, и беспроводная подзарядка 10 Вт, батарея 4000 мАч и динамики, поддерживаются сервисы Wi-Fi, Bluetooth и NFC.





Представлены и другие флагманы – это LG G8 ThinQ и G8s ThinQ, оснащенные Snapdragon 855 и селфи-камерой ToF. Новинки поступят с продажу с апреля, хотя цены не объявлены.



