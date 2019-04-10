Samsung отказывается от выпуска моделей Galaxy J

Пользователям придется распрощаться с полюбившейся серией в пользу новой. Рынок очень скоро будут переполнен представителями другой линейки Galaxy A. «Старая» серия официально закрылась. Смартфоны Galaxy J Samsung успешно продавала в сегменте смартфонов начального уровня несколько лет.





Компания выпустила специальный ролик на YouTube, он посвящен двум новым сериям Galaxy А и Galaxy M. Напомним, в Индии уже запущена серия Galaxy M, аппараты из этой линейки успешно расходятся. В некоторых странах Европы также предлагаются Galaxy M. Эти модели привлекают внимание мощными аккумуляторами, качественной камерой и прекрасной производительностью.

С выпуском моделей Galaxy А и M, естественно, смартфоны из серии Galaxy J останутся на прилавках невостребованными. Поэтому Samsung предусмотрительно заканчивает серию Galaxy J. Ранее компания отменила выпуск двух серий Galaxy On и Galaxy C.

10 апреля производитель объявил о скором появлении в нескольких региональных рынках прототипов Galaxy A10, A20, A30, A50 и A70.





Несмотря на закрытии серии, Samsung будет поддерживать и обновлять действующие модели из серии. Обновление до Android 9 получают все смартфоны Galaxy J8.

Напомним, большой проблемой является обновление в экосистеме Google. Распространенность Android по всему миру является причиной многих трудностей в обновлении. Код ожидаемого обновления — J810FPUU3BSD1.





Хотя компания пока не сделала заявление по этому вопросу, но обновление началось, например, оно доступно уже в России, через две недели свежую версию платформы получат европейские пользователи Galaxy J8. Обновление исправит некоторые обнаруженные недочёты и усовершенствует систему безопасности данных.