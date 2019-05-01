Доходность мобильного подразделения LG снизилась на 30%

LG Electronics опубликовала свой финансовый отчет за первый квартал 2019 года и цифры по мобильным подразделениям выглядят мрачно. Доход продолжает падать — с января по март он составляет всего KRW1.51 триллион ($1,34 млрд). Это на 30% меньше в годовом исчислении и 11% в квартальном исчислении.







Согласно официальному пресс-релизу, компании LG Mobile Communications удалось сократить операционные убытки до KR320,5 млрд ($ 181 млн) в процессе реструктуризации производства смартфонов.

Ожидается, что запуск LG V50 ThinQ 5G создаст положительную динамику во втором квартале, а перенос производственных предприятий из Южной Кореи во Вьетнам улучшит прибыльность и конкурентоспособность во второй половине года.

Другие подразделения дают понять, что компания в целом находится в работоспособном состоянии. Общий доход составил KRW14.92 триллиона (13,27 миллиарда долларов) и операционная прибыль составила KRW900.6 млрд ($801,25 млн). Таким образом, хорошая новость заключается в том, что LG может позволить себе позаботиться о своем убыточном мобильном подразделении, пока не вернется к прибыльности.