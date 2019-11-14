В продаже появился смартфон LG G8s ThinQ

Этот телефон будет предлагаться с подарком LG Projector. Впервые модель LG G8s ThinQ был анонсирован на Mobile World Congress. Смартфон уже представлен в онлайн-магазинах оператора Vodafone. Всем пользователям, которые начали заказывать смартфон с 1 ноября, оператор предлагал LG PH150G Projector с устройством Bluetooth. Подарок они получают без каких-либо условий оператора.





Проекционное устройство LG PH150G работает от батареи 2,5 часов, имеет возможности разделения экрана и аудио-выхода Bluetooth. LG PH150G обеспечивает беспроводную передачу материала с использованием компьютера и ноутбука. Фактически это устройство является домашним кинотеатром с наушниками и портативными колонками.

Технические возможности LG G8s ThinQ: 6,1-дюймовый OLED-дисплей FullVision – 3120х1440 пикселей, процессор Octa Qualcomm Snapdragon 855, графика Adreno 640, объём памяти 6 ГБ LPDDR4x RAM, 128 ГБ ROM, поддержка ОС Android 9.

Оптические возможности: тройная задняя камера 16, 12 и 12 Мп со светодиодной вспышкой, а также фронтальная 8-мегапиксельная камера с 3D-датчиком. Есть сканер отпечатков пальцев и блокировка лица 3D. Смартфон облачен в водонепроницаемый и пыленепроницаемый корпус, отвечающий военным стандартам MIL-STD 810G. Размеры смартфона: 151,9х71,8х8,4 мм, вес — 167 г.



