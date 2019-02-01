Компания LG Electronics увеличила свои доходы на 10%

Кризис рынка не повлиял на доходы некоторых компаний, а несколько из них даже получили существенную прибыль. Компания LG обнародовала отчёт о своих доходах. Прибыль производителя оказалась рекордной, хотя мобильное подразделение не принесло много прибыли.





Кстати, еще один гигант-производитель Huawei смог нарастить свои поставки на азиатский рынок. Но для других компания год завершился не совсем успешно.

Компания LG завершила 2018 г. намного результативнее, чем предыдущий, по сравнению с 2017 г. рост финансовой прибыли стал выше на 10%. Общий оборот разработчика составляет по итогам года $54,4 млрд. Компания получила прибыль в размере $2,4 млрд.

Успех южнокорейской компании впечатляет в то время, когда LG не может похвалиться доходами в мобильной области. Это подразделение отличается тем, что регулярно демонстрирует худшие показатели. Доход подразделения снижается, несмотря на постоянные новинки. За год спад составил 16%. Пока свою прибыль компания получает от продажи телевизоров OLED.





Сегодня компания готовит несколько выпусков, на MWC 2019 будут анонсированы модели LG G8 ThinQ и V50 ThinQ для сетей 5G. В конце января в Европе вышел смартфон LG Prime K11 с 5,3-дюймовым дисплеем и четырехъядерным MediaTek MT6750. Пользователей разочаровало, что новинка поддерживает лишь Android версии 7.1.2.