На MWC 2019 будет представлен смартфон LG для 5G

На этом мероприятии сразу два производителя LG Electronics и Samsung готовят показ своих версий смартфонов для сетей нового поколения. Представители LG уже подтвердили предстоящий анонс.





Это будет первый смартфон в истории южнокорейской компании для сетей 5G. Аппарат будет оборудован новейшим Snapdragon 855. Данный чипесет Qualcomm охлаждается испарительной камерой. Даже самый свежий флагман компании LG V40 ThinQ не может похвастаться такой мощной системой охлаждения.

Для поддержания длительной работоспособности смартфона между подзарядками в комплектацию продукта включен аккумулятор с повышенной ёмкостью 4000 мАч. Другие характеристики пока не обнародованы. Лишь уточняется, что грядущая новинка LG для 5G – это не модель LG G8.

Важно отметить, что техногигант LG имеет огромную прибыль от продажи своей электроники, однако доход от реализации мобильных аппаратов является незначительным. LG будет активизироваться на рынке смартфонов за счёт пользовательского роста на 5G-смартфоны.





LG намерена добавить поддержку 5G в совершенно другую модель с новейшим чипсетом. В сети появилась специальная диаграмма с показом действия тепловой системы процессора в двух разных моделях. Snapdragon 855 сможет эффективно распределять тепловыделение, чтобы обеспечивать высокую производительность.