Доля Samsung на рынке смартфонов стремительно уменьшается

На данный момент доля компании составляет примерно 1% от крупнейшего сегмента мобильной индустрии, при этом присутствие южнокорейского разработчика смартфонов на рынке продолжает уменьшаться. Если в прошлом году доля компании составила 0,8%, то в 2017 году Samsung принадлежало 2,1% часть мирового рынка.





По статистике Strategy Analytics, результаты первого квартала для Samsung Electronics оказались неутешительными – она занимает 1,1% рынка в Китае, а эта страна лидирует по продажам смартфонов. Южнокорейский производитель смог продать в этой стране всего 1 млн. аппаратов за три месяца. В первом квартале 2018 года Samsung имела на китайском рынке долю в 1,3%, к концу года этот показатель уменьшился до 0,7%. В 2017 году Samsung Electronics принадлежало 2,1% китайского рынка.



Аналитики отмечают, что проблемы компании будут только усугубляться. Поскольку китайские компании стали выпускать привлекательные смартфоны, кроме того, сегодня полностью исчез технологический разрыв среди корейских и китайских компаний. Китайцы охотно стали покупать свои смартфоны, например, доля Huawei Technologies на местном рынке стабильно растет, так за первый квартал она увеличилась до 33,7%, а в 2018 году она составляла 22,5%.







Негативную ситуацию на рынке немного исправил выпуск флагманской модели Galaxy S10, которая получила прекрасные отзывы. Выпущенные в начале марта эти смартфоны оцениваются обозревателями на 20-30% выше, чем предшественники. Кроме того, компания будет расширять свою долю за счёт поставок бюджетных моделей серии А. Также ожидаются некоторые новшества во флагманской линейке Samsung. Сейчас компания работает над выдвижной камерой, которая будет расположена на экране Infiny-O. Инженеры Samsung поставят камеру под экран по всплывающей системе pop-up — камера под экраном сможет принимать свет и фотографировать.



