Компания LG показала концепт складного экрана

Южнокорейская компания решила показать свой вариант смартфона со складным экраном, которые отличается от решения Samsung и Huawei. Похоже, LG хочет составить конкуренцию гигантом индустрии.



Компании будет трудно конкурировать с Samsung и Huawei, ведь LG по-прежнему не может достичь более высоких позиций на рынке мобильных устройств. Даже выход смартфона LG G2 не улучшило положение компании. Хотя серия G уже выпущена до версий G3 и G4. Однако после выпуска G5 популярность линейки начала падать.

Теперь производителю необходимо предложить новые решения для своих поклонников. Именно таким смартфоном сможет стать аппарат со складным экраном. Сначала LG представила телевизор со скользящим экраном, его также называют вращающимся. Разработчики планируют использовать данное решение и в смартфоне. Идея уже запатентована представителями LG.

Экран смартфона будет работать точно так же, как и на телевизоре, т.е. дисплей будет складываться в центре, и экран будет собираться внутри прямоугольного отсека. Пока не ясно, как будут размещены другие кнопки в телефоне.

Эксперты признали, этот дизайн является красивым, но не верят в его реалистичность.