LG патентует тройную селфи-камеру на смартфоне

Компания LG подала патент на смартфон с тремя фронтальными камерами, что может быть новейшей инновацией от данного производителя мобильных телефонов.



Изображения из патента, поданного LG в Гаагскую международную систему дизайна, которой управляет Всемирное ведомство интеллектуальной собственности, были обнаружены блогом Tiger Mobiles.







На рисунке показан смартфон с тыльной стороной, напоминающей LG V50 ThinQ, с тремя камерами, расположенными сзади. Тем не менее, передняя часть устройства показывает сборку из трех фронтальных камер в пределах выемки дисплея.

По всей видимости, в выемке смартфона есть три круглых выреза, представляющих собой три камеры. Функции камер неизвестны, но зум-объектив, скорее всего, не будет среди них, так как эта функция не нужна людям при съемке селфи. Меньший вырез также виден между второй и третьей камерами, который может быть модулем вспышки или датчиком глубины



LG V50 ThinQ оснащен двумя селфи-камерами, в то время как недавно выпущенный LG G8 ThinQ поставляется с камерой Z. Если патент окажется верным, это станет следующим шагом в эволюции селфи-камер в смартфонах компании.



Тройная камера для селфи, однако, возможно не самое важное, на чем LG должна сосредоточиться прямо сейчас. Подразделение компании по производству смартфонов потеряло $ 72,5 млн в четвертом квартале 2018 года, и хотя это не единственный производитель мобильных телефонов, который испытывает трудности на переполненном рынке, он не сможет продолжать свою деятельность, если будет продолжать терять деньги.



Еще неизвестно, станет ли заявленная тройная селфи камера просто очередным трюком LG, или же она поможет изменить положение дел в мобильном будущем компании.

