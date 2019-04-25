LG прекращает производство флагманских смартфонов в Корее

LG в сегменте производства смартфонов пытается остаться на плаву в течение довольно долгого времени, но компания все еще надеется выйти в прибыль. На данный момент внезапное увеличение продаж смартфонов кажется маловероятным, поэтому LG недавно сосредоточилась на мерах по сокращению расходов, одна из которых — приостановление производства смартфонов в своей стране.







По сообщению информационного агентства Yonhap, LG планирует перевести свое настоящее производство смартфонов в Корее на завод во Вьетнаме с целью помочь подразделению смартфонов снизить издержки.

В настоящее время бизнес-план производства смартфонов LG в Южной Корее сфокусирован в первую очередь на производстве флагманских смартфонов. Неясно, производятся ли на заводе смартфоны среднего и бюджетного класса, но в настоящее время мощность производства составляет от 10% до 20% от общего объема производства смартфонов LG.





LG по-прежнему имеет производственные точки в Бразилии, Китае, Индии и Вьетнаме, поэтому эта последняя рокировка, безусловно, не означает, что это конец пути для южнокорейского бренда. Тем не менее, компания продолжает терпеть снижение продаж и может вскоре уступить свое третье место в США конкуренту Motorola. Но, как показывает история с Sony, практически невозможно добиться прибыльности без какого-либо роста, независимо от того, сколько усилий затрачивается на сокращение расходов.