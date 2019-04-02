Появились качественные снимки Samsung Galaxy S10 5G

В опубликованных изображениях можно ознакомиться с вариантами цветных корпусов аппарата и темами обоев для Galaxy S10 5G. Производитель подтвердил дату выхода новинки и объявил цены на модели.





Компания выпустила специальный пресс-релиз, материалы его были посвящёны ожидаемому старту продаж Galaxy S10 5G. В пресс-релизе, кроме необходимой информации, находятся первые официальные качественные фотоснимки нового смартфона. Аппарат представлен в разных цветовых решениях.

Опубликованы специальные красочные обои для Galaxy S10 5G, их можно сразу загрузить в телефон для использования. Компания определилась с датой продаж – 5 апреля. Дебют Galaxy S10 5G запланирован в Южной Корее 5 апреля. Также в первый день показа стартует оформление предзаказов, а широкие продажи — 15 апреля.





Судя по пресс-релизу, новинка выходит в золотистом, черном, серебристом оболочках. В Южной Кореи модели можно купить:

— версию за 256 Гб за $1231

— версию за 512 Гб за $1366.

Напомним, самый роскошный смартфон в керамическом корпусе Galaxy S10+ предлагается за $1600.

Galaxy S10 5G является первым телефоном компании для сетей нового поколения. Телефон немного отличается от других представителей Galaxy S10. Так, он использует 6,7-дюймовый экран – это больше, чем в других аппаратах. Другие характеристики: четырехмодульная основная камера 10, 12, 12 и 16 Мп и фронтальная — 10 Мп, процессор SoC Exynos 9820, батарея 4500 мАч с супербыстрой зарядкой.





Напомним, авторитетный ресурс GSMAren включил аппараты Samsung в список самых популярных телефонов в мире. В десятку лучших, помимо мобильных аппаратов, Galaxy А и М вошел смартфон Galaxy S10 Plus.