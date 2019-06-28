Apple готова отказаться от сотрудничества с Intel

Напряженность между Apple и Intel только растет, сегодня отношения Apple и Intel переживают невероятно жесткий период. Apple даже объявила о приостановке закупки модемов Intel. Американская компания даже заключили мирный пакт с бывшим врагом – компанией Qulacomm.



Компания переманила ведущего инженера по процессорам ARM4 из Intel – это талантливый инженер-разработчик ARM Майк Филиппо. Конечно, его переход не является случайностью. Предполагается, что инженер будет руководить отделом разработки домашних процессоров для Mac.

Майк Филиппо обладает огромным опытом в создании процессоров для мобильных и настольных аппаратов. Он имеет завидный послужной список. За свою карьеру Филиппо работал в таких компаниях, как ARM, AMD и Intel. Он в этих компаниях отвечал за проектирование структуры высокопроизводительных процессоров.

Напомним, охлаждение между компаниями война между Apple и Intel фактически началось с проблемами поставок комплектующих для компьютеров Mac. Apple ранее использовала продукты Intel на своих компьютерах Mac, Intel стала задерживать поставки процессоров, в результате этого Apple пострадала из-за сложностей со складами. Первым шагом для разрыва стала сделка Apple по переходу в компании Майка Филиппо из ARM для налаживания производства собственных процессоров.



