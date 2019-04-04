Насколько популярной является девятая версия Android?

Разработчик – компания Google до настоящего времени так и не прояснила этот вопрос, а Android 9.0 Pie уже полгода используется. Хотя, по мнению экспертов, открытую ОС нельзя сравнить с главным конкурентом iOS. Платформы отличаются скоростью работы.





Android Pie до настоящего момента не попала в рейтинги компании. Хотя Google ранее постоянно представляла актуальные данные для составления рейтинга популярности действующих версий Android. Однако подобные отчеты компания перестала публиковать, например, последний такой отчет появился в октябре 2018 г.

Конечно, в то время Android 9 ещё широко не использовался, поэтому доля на рынке новой версии была незначительной. С осени ситуация с использованием ОС изменилась, но Google не показывает информацию о популяризации Android 9. Разработчик так не предоставил данные об активности использования Android Pie.





По мнению экспертов, Android 9 не может догнать новейшую платформу iOS именно по скорости, поэтому пользователи не очень активно загружают обновление от Google.

Кстати, в прошлом году от практики регулярного составления списка популярности своей мобильной платформы и айфонов отказалась и Apple, видимо, на такое решение компании пошли из-за кризиса мобильного рынка.





Кроме того, Google для студентов уже запустила выгодные формы подписок для некоторых сервисов YouTube – это Music и Premium. Специальные тарифные планы позволяют пользоваться студентам популярными платными сервисами YouTube. Они работают с расширенными функциями, а также в них исключена реклама. Теперь подписка для молодежи обойдется для YouTube Music за 95 рублей и для YouTube Premium – за 125 рублей, а ранее это составляло 169 и 199 рублей соответственно. Каждый подписчик лишь должен подтвердить свой статус через SheerID.