Google Pixel 4 и Pixel 4 XL официально представлены

Новые модели Google привлекают своей камерой с расширенными функциями. Также производитель сообщил рекомендованные цены на своим устройства. Серия телефонов Pixel 4 являются первыми аппаратами Google с двумя камерами.



Телефоны Pixel 4 оснащены 5,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD + и 6,3-дюймовым Quad HD + экраном с поддержкой HDR10 +. Аппараты получили процессор Snapdragon 855, вариант памяти 6 ГБ RAM / 64 ГБ и 128 ROM.

Другие технические возможности Google Pixel 4 и Pixel 4 XL: поддержка Android 10 и двух SIM карт (nano + eSIM). Двойная камера 12,2 и 16 Мп, фронтальная 8-мегапиксельная камера. Корпус смартфона водо- и пыленепроницаемый отвечает стандартам IP68. Есть стереодинамики и три микрофона.

Размеры Pixel 4: 147,1х68,8х8,2 мм с весом 162 г.

Размеры Pixel 4 XL: 160,4х75,1х8,2 мм с весом 193 г.

Цены телефонов:

Pixel 4 64GB $799

Pixel 4 128GB $899

Pixel 4 XL 64G $899

Pixel 4 XL 128GB $999.

Официальная продажа стартует уже 24 октября этого года.



