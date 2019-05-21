Google назвала интересную особенность Android R

Интернет-гигант не стал дожидаться начало релиза десятой версии Android, и рассекретил главную фишку Android R. По словам вице-президента Google Дэйва Берка, разработчики уже активно занимаются Android 11, а его релиз состоится в марте 2020 г.







Дэйв Берк отметил, что новая функция в Android 11 предлагает существенный комфорт – это возможность прокрутки скриншота экрана вниз с сохранением изображения на дисплее. Новшество избавит пользователей от необходимости делать несколько скриншотов больших текстов и длинных записей разговора в WhatsApp.

Напомним, прокручиваемый скриншот экрана уже используется в фирменных интерфейсах некоторых производителей Android-смартфонов, например, смартфоны Samsung, OnePlus, Huawei и Xiaomi.





На данный момент разработчики Google занимаются выпуском операционной системы Android 10 Q, которая проходят стадии бета-тестирования, официальная раздача прошивки стартуют в третьем.



