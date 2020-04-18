Google Chromecast Ultra 4k - стоит ли его покупать?

Это маленькое устройство позволит старой модели телевизора поддерживать многие современные приложения.

Что такое Google Chromecast?

Современные телевизоры отлично справляются с различными приложениями, которые позволят вам часами развлекаться. Особого внимания заслуживают такие сервисы, как YouTube, Netflix, HBO GO или Spotify. Мы можем смотреть наши любимые фильмы и сериалы, а также слушать музыку из библиотеки песен. Кроме того, мы можем проверять прогноз погоды, включать любимые радиостанции или играть в простые игры с помощью пульта дистанционного управления. Это доступно с системой Smart TV, которая предлагает доступ ко многим различным функциям.

Однако возможности старых приемников обычно ограничиваются просмотром телевизора. Эту проблему можно решить с помощью простого в использовании устройства Google — Google Chromecast. Благодаря этому старый телевизор будет поддерживать приложения, которые мы можем запустить на экране смартфона или планшета.

Как работает Google Chromecast?

Установка несложная. Адаптер должен быть подключен к телевизору через HDMI. Затем мы загружаем на телефон специальное приложение Google Home и можем начать процесс потоковой передачи. Все, что вам нужно сделать, это выбрать интересное программное обеспечение на вашем мобильном устройстве, и изображение будет отправлено на экран телевизора.

В результате Chromecast TV будет поддерживать все популярные потоковые сервисы и множество других полезных приложений. Кроме того, есть возможность транслировать экран с нашего мобильного оборудования. Эта функция будет идеальной, если вы хотите просматривать наши фотографии или видео на большом экране телевизора.

Google Chromecast Ultra 4K работает как с Android, так и с популярной iOS. Мобильное оборудование с совместимым программным обеспечением и разъем HDMI на телевизоре — это единственные требования для работы. S-video и другие стандарты передачи видео Chromecast не поддерживаются.

Передача данных очень быстрая, а работа системы удобна и интуитивно понятна. Наиболее важным изменением является возможность отправки видеоконтента в разрешении 4K. Конечно, наш телевизор тоже должен быть оснащен такой технологией. Кроме того, пользователи могут рассчитывать на поддержку HDR. Благодаря этому мы будем смотреть наши любимые фильмы и сериалы в очень высоком качестве. Кроме того, производитель гарантирует улучшение скорости передачи данных, хотя третья версия устройства была превосходной в этом отношении. Еще одним полезным дополнением может быть сокет, который сделает возможным Ethernet-соединение. Это решение, которое обеспечит стабильное интернет-соединение в случае проблем с беспроводной сетью. Конечно, нам будет гораздо удобнее использовать сигнал Wi-Fi, поэтому перед началом использования Google Chromecast Ultra 4K рекомендуется проверить соединение.

Мы по-прежнему сможем подключаться к телевизору с помощью различных мобильных устройств. Я говорю о смартфонах, планшетах или ноутбуках. Одним из самых больших преимуществ Chromecast TV является совместимость со всеми популярными операционными системами. Мы можем легко подключить устройство с Windows, iOS и, конечно, Android. В этом отношении ничего не изменилось, но с помощью этого функционального приложения теперь стало еще проще.

Сколько мы будем платить за улучшенную версию устройства? Для Google Chromecast Ultra 4k цена очень привлекательная. Мы бы заплатили намного больше за высококачественный телевизор с технологией Smart TV. Именно поэтому оборудование нашло широкое применение среди людей, которые ищут экономичные решения, чтобы иметь возможность использовать множество современных технологий и интересных приложений. Стоит проверить, как Google Chromecast работает на практике.

Перед покупкой следует внимательно ознакомиться со спецификациями устройства Chromecast — описание продукта рассеет любые сомнения. Кроме того, стоит обратить внимание на отзывы клиентов, а также почитать надежные отзывы, которые мы можем прочитать на отраслевых сайтах. Мнения о Google Chromecast очень положительные и все больше и больше довольных пользователей.

Google Chromecast — стоит ли его покупать?

Мы уже узнали самую важную информацию о Chromecast — как он работает и что изменилось по сравнению с предыдущей версией устройства. Прежде, чем мы рассмотрим, стоит ли тянуться к этой закуске, давайте вспомним ее самые важные преимущества:

возможность отправки контента в разрешении 4K и технологии HDR;

широкая совместимость;

очень простое соединение;

высокая эргономика и простота использования;

поддержка Wi-Fi и Ethernet;

привлекательное соотношение цены и качества.

Неоспоримым преимуществом этого устройства является возможность отправки контента с очень высоким качеством видео. Однако это относится только к телевизорам, которые предлагают изображение 4K. Каждое из них будет поддерживать множество приложений благодаря встроенной системе Smart TV. Несмотря на это, все еще интересно купить девайс. Через некоторое время телевизионные приложения могут перестать обновляться. В случае Chromecast TV мы можем рассчитывать на постоянную поддержку со стороны Google.

Заключение

Google Chromecast Ultra 4K — это небольшое, но универсальное устройство с широкими возможностями. Он отлично работает везде, где приоритетом является качество отображаемого контента и удобство использования. С Chromecast можно смотреть спортивные программы, концерты или любимые фильмы в высоком разрешении.

Гаджет работает очень хорошо со всеми популярными системами. Кроме того, синхронизация устройства очень проста, и каждый пользователь может справиться с этим. Подключение устройства Google — Chromecast HDMI также прост. Просто подключите штекер к входу, расположенному на телевизоре.

Владельцы третьей версии устройства задаются вопросом, должны ли они обратиться к Google Chromecast Ultra 4K — отзывы покупателей четко показывают, что оборудование стоит своей цены. Тем не менее, внесенные изменения значительно улучшили комфорт развлечений. Это отличное решение не только для людей, которые используют старые телевизоры, но и для пользователей нового оборудования.