Google создала умные очки с поддержкой Android

Идея о создании идеального Google Glass не покидает разработчика. В этот раз интернет-гигант представляет более производительные умные очки с USB Type-C. Смарт-очки получили название Glass Enterprise Edition 2.





Эти очки не просто продолжение проекта Google Glass. Хотя они по принципу работы не отличаются от первой модели, но инженеры полностью пересмотрели аппаратную и программную начинку очков.

Умные очки работают на Android, теперь стоит ожидать и больше специализированных приложений для них. Модель оснащена процессором Snapdragon XR1. Компания Qualcomm создала первый в мире чипсет для работы в условиях Extended Reality – расширенная реальность, что позволяет добавлять в функциональный список очков опции с поддержкой искусственного интеллекта.





Google поработала и над улучшением качества фото и видеосъёмки для потокового режима. Защитную оправу поставляет компания Smith Optics. Стоимость умных очков — $999. Пока Glass Enterprise Edition 2 доступны только для корпоративных покупателей, в розницу они не будут поступать.



