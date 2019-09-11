Google готовит дебют аппаратов Pixel 4 и Pixel 4

Компания Google предусмотрительно перенесла свою презентацию на 15 октября. Возможно, к этому времени ажиотаж вокруг новых яблочных смартфонов немного спадет.



Разработчики компания использовали дизайнерский приём Apple – новые Pixel также получили квадратную камеру, такие как у iPhone 11. Некоторые ресурсы уже выложили снимки грядущего Google Pixel 4, а на дисплее новинки можно рассмотреть дату официальной презентации Google Pixel 4 и Pixel 4 XL.

Пока засветились новые Google Pixel 4 в корпусе черного и белого цветов. Обе модели легко можно спутать, они очень похожи между собой. Напомним, Google Pixel 4 позиционируется в качестве самого профессионального камерофона, смартфон сравнивают с экшн-камерами с функцией Motion Mode. Камеры смартфонов также смогут использовать Night Sight — улучшенный ночной режим.

