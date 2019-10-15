Данные пользователей собирает Safari на iOS

За это время американцы весьма серьезно продвинулись в защите данных своих пользователей, а приложение Safari считали самым безопасным в этой области. Однако последняя новость заставляет пользователей усомниться в этом.





Выяснилось, компания Apple передаёт пользовательскую информацию третьему лицу – эти данные касаются о просмотренных страницах в сети. Энтузиасты установили, что Safari в смартфонах проверяет фишинговые страницы и передает эту собранную страницу в компанию Tencent. Она проводит исследования в сфере информационной безопасности. Также компания Tencent получает такие данные и от Google. Интересно, что американские компании совершенно добровольно передают все данные.

Tencent является китайской компанией и она расположена в юрисдикции Китая. Власти страны могут сделать запрос в компанию, чтобы получить необходимые для себя данные: список самых посещаемых сайтов и IP-адреса пользователей.

Apple делает проверку сайтов с помощью специальной системы, которая встроена в Safari. Эта же система позволяет сверять данные о сайте. Во время работы с приложением пользователи оставляют URL-страницы, свой IP-адрес и др.



