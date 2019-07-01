Google готовит замену Android

Fuchsia может стать потенциальной заменой операционной системы американской компании. Вместо Android разработчики Google подготовили новую операционную систему. Даже запущен специальный ресурс для разработчиков.





Ресурc Fuchsia.dev полностью посвящён новой платформе. На сайте появилась вся документация относительно Fuchsia, а также соответствующие инструкции для разработчиков, которые должны будут освоить возможности новой операционной системой и изучить ПО. Напомним, ранее документация был размещена на сайте Fuchsia Git, однако теперь её классифицировали и перенесли на домен Google. Ресурс сейчас находится в тестовом режиме, его дизайн является простым и лаконичным.

На сайте Fuchsia описывается в качестве нового проекта, кстати, как и Android, новая прошивка имеет открытый исходный код. Операционная система будет поддерживать несколько устройств одновременно – от смартфона до оборудования для умного дома.

Известно, что операционные системы Android и Chrome базируются в работе на Linux, а для Fuchsia разработчики создали новое микроядро Zircon, требующее меньше кода, чтобы запустить операционку. Таким образом, Fuchsia действует совсем по-другому, чем ОС Android.

Появление сайта говорит о том, что компания готовит скорый запуск Fuchsia OS, в ноябре разработчики добавили поддержку Huawei Kirin 970, мобильная система была загружена в смартфоны Honor Play.