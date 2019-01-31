Huawei зарегистрировала две марки Mate Mini и Mate Smart

Возможно, китайцы оформили эти новые торговые марки для именования будущих своих смартфонов. Huawei, по некоторым данным, возвращается на сегмент компактных смартфонов и первыми такими телефонами могут оказаться Mate Mini и Mate Smart.





Две марки оформлены в ведомстве по интеллектуальной собственности ЕС – EUIPO. Согласно записи, имя Mate Mini и Mate Smart получат аппараты категории 9, в которой выпускаются мини-смартфоны, диктофоны, смарт-часы и зарядные батареи. Марки были зарегистрированы 29 января.

Согласно описанию, наименование Mate Smart может получить смартфон среднего класса, а Mate Mini станет компактным вариантом известного флагмана Mate 20. Напомним, Mini не так часто встречается в наименованиях продуктов китайского производителя, а Smart часто встречается в наименованиях бюджетных смартфонов. Предполагается, что Huawei Mate Mini будет анонсирован на MWC 2019.

Самым компактным устройством в линейке Mate является телефон Mate Lite с 6,3-дюймовым экраном. В 2017 г. появился смартфон с 5-дюймовым дисплеем – этот Huawei P9 Lite Mini.





Помимо того, Huawei объявила о начале обновлении модели Mate 9 до Android 9 и EMUI 9. Первыми получают поддержку китайские телефоны, номер обновления MHA-AL 9.0.1.150, глобальное обновление стартует в марте. Напомним, это второе масштабное обновление прошивки. Ранее было представлено обновление до Android 7.