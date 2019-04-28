Google Chrome для Android получил темный режим

Долгожданный темный режим наконец-то появился в Google Chrome для Android с последним обновлением 74.0.3729.112. Тем не менее, опция включения темного режима доступна не сразу, и вы должны включить ее с помощью Chrome flags.





Чтобы включить темный режим скопируйте chrome://flags/#enable-android-night-mode в адресную строку Chrome, а затем нажмите на раскрывающийся список в меню «Темный режим Android Chrome UI». Выберите «Включено» из этого списка и перезапустите Chrome.





После этого вы можете включить темный режим их меню «Настройки» Chrome> «Темный режим».

Помимо добавления Dark Mode, это обновление также добавляет в меню ярлык «Перевести ...», который позволяет быстро переводить веб-страницу на русский или любой другой язык по вашему выбору. Но обратите внимание, что функция доступна только тогда, когда Chrome обнаруживает, что веб-страница на языке, отличном от языка по умолчанию вашего устройства.

Если вы еще не видите эти новые изменения, убедитесь, что вы используете последнюю версию Chrome, обновив ее из Play Store.