Google Chrome для Android получил темный режим

28.04.2019 04:45 Смолкин Федор Клуб: Android

Долгожданный темный режим наконец-то появился в Google Chrome для Android с последним обновлением 74.0.3729.112. Тем не менее, опция включения темного режима доступна не сразу, и вы должны включить ее с помощью Chrome flags.


Чтобы включить темный режим скопируйте chrome://flags/#enable-android-night-mode в адресную строку Chrome, а затем нажмите на раскрывающийся список в меню «Темный режим Android Chrome UI». Выберите «Включено» из этого списка и перезапустите Chrome.


После этого вы можете включить темный режим их меню «Настройки» Chrome> «Темный режим».

Помимо добавления Dark Mode, это обновление также добавляет в меню ярлык «Перевести ...», который позволяет быстро переводить веб-страницу на русский или любой другой язык по вашему выбору. Но обратите внимание, что функция доступна только тогда, когда Chrome обнаруживает, что веб-страница на языке, отличном от языка по умолчанию вашего устройства.

Если вы еще не видите эти новые изменения, убедитесь, что вы используете последнюю версию Chrome, обновив ее из Play Store.

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