Обновление Galaxy S8 и Note 8 расстроило его пользователей

Производитель Samsung объявил о выпуске обновления Android 9 в январе для своих моделей Galaxy S9, S9 Plus и Note 9. Но компания не уточнила обновление для флагманов, которые были выпущены в 2017 году.





На днях был опубликован график предоставления объявлений для моделей Galaxy S8, S8 Plus и Note 8. Все модели смогут загрузить девятую версию ОС, начиная с 15 февраля. Samsung в этот график включила европейские сегменты.

Однако ресурс Galaxyclub сегодня уточнил, что обновление компания может отложить. Таким образом, все версии Galaxy S8 получают Android 9 только в марте. При этом пользователи смогут загрузить лишь бета-версию прошивки. Стабильная финальная версия выйдет через месяц после бета-версии.

Процесс тестов Android 9 для Galaxy S8 затянулся. Сейчас будет продолжено открытое тестирование обновленной прошивки, пользователи получат четвертую бета-версию. Ожидаемая версия имеет важную заплатку для устранения уязвимости в системе безопасности, а также будут устранены все обнаруженные недочёты во время тестирования.





Пользователям остается ждать финальную Android 9.0 Pie до марта, а не в феврале, как обещал разработчик ранее.