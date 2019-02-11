Android-смартфоны получат темный режим от Google

Он позволяет работать телефонам в экономичном режиме. Темный фон в Chrome на данный момент тестируется разработчиками для Android. Хотя темный режим уже доступен в некоторых приложениях популярной прошивки.





Возможность темного режима для Android станет долгожданным решением для миллионов пользователей. Ведь тёмное изображение помогает использовать рационально заряд батареи, а также позволяет комфортнее читать тексты при тусклом освещении.

Напомним, среди приложений YouTube первым начал использовать ночной режим. Темный фон включается непосредственно в настройках пользовательского профиля. Появление такой функции стало возможным, начиная с Android Pie. При установке тёмного режима меняется цвет общего фона, а также в шторке уведомлений и ряде приложениях.

Разработчик опубликовал первые результаты тестов. Обнародованные изображения говорят о том, что в компании выявили темный режим для Chrome. Тесты проходили с использованием бета-версии Chrome 73. Отмечается, что существует некоторая необходимость в улучшении цвета текста. Хотя отзывы как пользователей, так и сторонних разработчиков о работе бета-версии были положительными, видимо, темный режим будет доступен в ближайшее время для всех пользователей Android-смартфонов.





Напомним, Google также работает над появлением темного режима для Android Q. Разработчик готов реализовать эту функцию во всех приложениях. Проблема в том, что не все сторонние разработчики хотят использовать темный режим в своих программах.



